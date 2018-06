Canábis será legal no Canadá a 17 de outubro

O Canadá tornar-se-á assim o primeiro país do G7 (grupo das sete economias mais avançadas do mundo) a autorizar esta droga para fins recreativos e o segundo em todo o mundo, a seguir ao Uruguai.

O anúncio foi feito depois de as duas câmaras do parlamento canadiano terem aprovado, esta semana, o projeto de lei do Governo liberal que, desta forma, cumpriu uma promessa eleitoral.

O uso desta droga leve para fins medicinais já era permitido no país desde 2001.

Lusa