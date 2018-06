Casal Clooney doa 86 mil euros para as crianças separadas dos pais nos EUA

Num comunicado citado pela agência France Press, o casal diz que não pode ficar indiferente ao que está a passar-se e lembra que um dia terá de dar explicações aos próprios filhos, os gémeos Ella e Alexander de um ano.

A doação foi feita através da Fundação Clooney para a Justiça ao Young Center for Immigrant Children's Rights.

A diretora do centro para crianças imigrantes já agradeceu publicamente a iniciativa dos Clooney, acrescentando que a política de imigração de Donald Trump vai contra a lei internacional e os princípios de decência humana.

De acordo com dados oficiais, cerca de dois mil menores imigrantes foram separados das famílias na fronteira com o México nas últimas seis semanas, devido à política de "tolerância zero" do Presidente norte-americano, contra a imigração ilegal que implica tratar como criminosos os que entram no país sem documentos.

A indignação nos Estados Unidos é cada vez maior depois de terem sido divulgadas imagens dos menores imigrantes colocados em armazéns e, nalguns casos, repartidos por celas.