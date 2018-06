Novo palácio do governo de Evo Morales está a provocar polémica

Em vias de ser inaugurado, o novo palácio vai substituir a atual sede do Governo, o Palácio Queimado, datado do século XIX e assim chamado devido a um incêndio que o afetou em 1875.

O custo oficial é de 34,4 milhões de dólares (29,7 milhões de euros), mas a imprensa local assegura que a fatura ultrapassa os 40 milhões de dólares, incluindo os equipamentos, num país onde 39,5% da população vivia abaixo do limiar da pobreza, em 2016, segundo o Banco Mundial. É "desperdício", acusou o líder da oposição, Samuel Doria Medina, que propôs a sua utilização como hospital para doentes com cancro. Um cardeal boliviano, Toribio Ticona, criticou o luxo do "Palácio de Evo".

A torre, com 120 metros de altura, não teria sido autorizada no velho centro de La Paz, onde predominam as velhas construções de estilo colonial, mas Evo Morales conseguiu uma derrogação do parlamento, controlado pelo seu partido.

A construção, visível a partir de quase toda a cidade, conta com um heliporto no telhado e, segundo a imprensa local, sete ascensores, dos quais um para uso exclusivo do presidente. Dois andares estão reservados para o Chefe do Estado, incluindo uma suite presidencial com 1.068 metros quadrados, segundo os planos revelados pelo jornal Pagina Siete, que inclui sauna, jacuzzi, salão de massagens e sala desportiva.

No poder desde há 12 anos, Evo Morales, primeiro presidente indígena do país, foi autorizado a disputar em 2019 um quarto mandato, apesar do resultado negativo de um referendo sobre o assunto. Morales batizou o novo palácio como "a Grande Casa do Povo".

"Vamos deixar uma infraestrutura sólida, uma herança para os filhos dos nossos filhos (...), de um país forte, sólido, por oposição a um Estado colonial", que prevalecia antes de Morales, disse na segunda-feira um deputado do partido no poder, Franklin Flores.

Lusa