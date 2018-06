Segurança Interna dos EUA prepara ordem executiva para manter famílias juntas

A informação foi avançada pela Associated Press, que cita sob anonimato duas pessoas próximas de Nielsen.

A ordem executiva tem de ser ordenada pelo presidente, Donald Trump, mas as fontes ouvidas pela AP disseram desconhecer se Trump concorda com o conteúdo do documento redigido por Nielsen.

Uma das fontes disse que a secretária vai em breve à Casa Branca discutir a questão com membros do gabinete de Trump.

A fonte disse que a secretária está convencida de que haverá uma iniciativa no Congresso para pôr fim a essa política e procura, por isso, encontrar uma solução.

As autoridades norte-americanas confirmaram, na semana passada, que cerca de 2.000 migrantes menores foram separados das famílias na fronteira com o México nas últimas seis semanas, no âmbito da política "tolerância zero" aos imigrantes ilegais nas zonas fronteiriças impulsionada pela administração Trump.

Lusa