Milhares fogem dos bombardeamentos do regime no sul da Síria

"Pelo terceiro dia consecutivo, milhares de sírios fugiram de várias localidades no leste da província de Deraa, quando se intensificam os tiros de artilharia e os ataques aéreos das forças lealistas", disse o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane, à agência France-Presse.

"Dirigem-se para localidades sem bombardeamentos, próximas da fronteira jordana", adiantou.

Segundo a agência oficial Sana, "a artilharia do exército sírio está a atacar (...) a cidade de Hirak, no nordeste de Deraa, e a cidade de Basr al-Harir (...) para destruir fortificações".

Deraa está relativamente próxima dos montes Golã sírios, uma parte dos quais está ocupada por Israel desde 1967.

A província está dividida entre diferentes grupos rebeldes, que controlam perto de 70% do território, as forças do regime do presidente Bashar al-Assad e o grupo extremista Estado Islâmico, que mantém uma presença marginal.

Deraa foi em março de 2011 o berço da contestação, cuja repressão levou à guerra da Síria que já causou mais de 350.000 mortos e milhões de deslocados.

Lusa