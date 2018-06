Militares encontram bunker com restos mortais e munições no Rio de Janeiro

Segundo o coronel do Exército brasileiro Carlos Cinelli, porta-voz do Comando Militar do Leste (órgão responsável pela coordenação da intervenção na área de segurança pública do Rio de Janeiro), o bunker desativado, o armamento e os restos mortais de uma pessoa ainda não identificada foram encontrados numa mata que fica próxima das favelas Babilônia e Chapéu Mangueira, alvos da operação realizada nesta quinta-feira.



O mesmo porta-voz informou à Lusa que houve também a prisão de dois suspeitos, a apreensão de três granadas e de carregadores de armas de fogo.



A ação conjunta do Exército e das polícias responde a uma nova escalada de violência no Estado mais emblemático do Brasil.

Desde o início do mês houve um aumento das trocas de tiros e os incidentes obrigaram à suspensão do teleférico do Pão de Açúcar, um dos mais importantes pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro.



Na quarta-feira, uma operação nas favelas da comunidade da Maré terminou com a morte de um adolescente e de seis suspeitos de integrarem grupos criminosos.



No entanto, a escalada da violência não foi contida pelos militares.



Em fevereiro passado, as forças de segurança pública do Rio de Janeiro passaram por uma intervenção decretada pelo Presidente do Brasil, Michel Temer, e começaram a ser chefiadas por oficiais do Exército.



Só no ano passado, a violência em todo o Estado do Rio de Janeiro, cuja população se concentra maioritariamente na zona metropolitana, fez 6.731 mortos, entre os quais mais de 100 polícias e dez crianças atingidas por balas perdidas.

Lusa