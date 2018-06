Papa Francisco pede unidade e reconciliação cristã

"É difícil superar ressentimentos e fomentar a fraternidade, é difícil deixar para trás séculos de desentendimentos e recriminações mútuas", admitiu o papa.

O papa Francisco chegou hoje a Genebra, na Suíça, para participar na celebração do 70º. aniversário do Conselho Mundial de Igrejas, tendo sido recebido por autoridades católicas do país e uma delegação do Conselho Federal (governo suíço), nomeadamente o presidente da Confederação, Alain Berset, e o ministro das Relações Exteriores, Ignazio Cassis.

"Andar a pé, orar e trabalhar juntos" é o lema desta curta visita de pouco mais de dez horas a Genebra.

A visita faz parte da "peregrinação ecuménica" que Francisco tem realizado e da qual fez parte uma ida à cidade sueca de Lund em 2017, para as comemorações do 500º aniversário da Reforma Luterana, assim como uma reunião histórica em Cuba com o patriarca de Moscovo e líder dos cristãos ortodoxos, em 2016.

O Conselho Mundial de Igrejas é a maior e a mais representativa organização que se ocupa da unidade dos cristãos, agrupando mais de 340 igrejas em mais de 100 países, entre as quais as igrejas ortodoxas, anglicanas, luteranas, metodistas e evangélicas.

A Igreja Católica não é membro oficial do Conselho Mundial de Igrejas e tem apenas um papel de observador nas reuniões.

Lusa