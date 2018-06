Primeira-ministra da Nova Zelândia é a segunda mulher a dar à luz enquanto chefe de Governo

Jacinda Ardern já deixou uma mensagem nas redes sociais depois de ser mãe, quatro dias depois da data prevista para o parto.

"Estou certa de que vamos viver todas as emoções que vivem os novos pais, e ao mesmo tempo estamos muito gratos por todo o carinho e votos de felicidades enviados por tantas pessoas", escreveu a primeira-ministra neo-zelandesa nas redes sociais.

A antecessora de Jacinda Arden, a antiga primeira-ministra Helen Clark, foi uma das primeira a enviar as felicitações aos jovens pais. Assim como o homólogo australiano, Malcolm Turnbull.



A chefe de Governo vai tirar uma licença de seis semanas, período em que será substituída pelo vice-primeiro-ministro Winston Peters. Jacinda Arden garante, contudo, que não ficará totalmente desligada uma vez que continuará a receber a documentação que lhe será enviada pelo seu gabinete.



Jacinda Arden foi eleita em outubro do ano passado e, em janeiro, ela e o seu companheiro Clarke Gayford anunciaram que iriam ser pais. A notícia gerou polémica, mas a primeira-ministra, que é também a mais jovem chefe de Governo da Nova Zelândia desde 1856, reagiu sempre com naturalidade.

"Não sou a primeira mulher a desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo. Não sou a primeira mulher a trabalhar e a ter um bebé", disse no início do ano em entrevista à Radio New Zealand, quando questionada sobre se teria conseguiria ser primeira-ministra e ter um bebé ao mesmo tempo.