Supremo do Iraque decide nova contagem de votos nas eleições

"O tribunal considera que a decisão do parlamento [tomada a 06 de junho] a favor da contagem manual não viola as disposições da Constituição", disse o presidente Medhat al-Mahmoud do Supremo Tribunal em conferência de imprensa.

O parlamento iraquiano ordenou no início do mês de junho uma nova contagem dos votos das legislativas e demitiu a comissão eleitoral, quase um mês depois das eleições que a formação do líder xiita Moqtada Sadr venceu com surpresa.

Após várias tentativas, que falharam por falta de quórum, 173 deputados dos 328 que integram o parlamento cessante reuniram-se para uma sessão extraordinária, segundo a agência France Presse, na qual aprovaram uma nova contagem, desta vez manual, dos votos de todo o país, ou seja, de perto de 11 milhões de boletins.

O escrutínio realizou-se a 12 de maio e os primeiros resultados foram anunciados dois dias mais tarde, mas reina a confusão no Iraque.

As acusações de fraude eleitoral são cada vez mais numerosas, o que não travou as negociações do governo que continuam a decorrer.

Desde o encerramento das urnas que candidatos, na maioria perdedores, afirmaram que a utilização das máquinas de voto eletrónicas, pela primeira vez, permitiu fraudes.

O parlamento decidiu que não será utilizada qualquer máquina na nova contagem. Também suspendeu as atividades da comissão eleitoral independente e demitiu os seus nove membros que serão substituídos por juízes.

De acordo com os resultados definitivos divulgados a 19 de maio pela comissão eleitoral, a aliança inédita entre o líder religioso xiita Moqtada Sadr e os comunistas, a Marcha pelas Reformas, assente num programa de Governo anticorrupção, foi a mais votada.

Em segundo lugar ficou a Aliança da Conquista, uma lista de antigos combatentes das milícias xiitas Hachd al-Chaabi, contingente fundamental na vitória contra o grupo 'jihadista' Estado Islâmico, e em terceiro a coligação Al-Nasr (A Vitória), liderada pelo primeiro-ministro iraquiano, Haidar Al-Abadi.

Quase 24,5 milhões de iraquianos foram chamados às urnas para escolher os seus deputados, tendo-se registado uma taxa de participação de 44,52%.

