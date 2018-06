Apresentadores de meteorologia chamam a atenção para aquecimeno global

Meteorologistas dos EUA, Reino Unido, Itália, Espanha, Alemanha, Bélgica, Hong Kong e Canadá mostraram hoje o padrão, enquanto apresentavam as temperaturas atuais comparadas com médias registadas entre 1850 e 2017.

Os gráficos indicaram um padrão inquestionável, do azul do século XIX, indicando números inferiores à média do período, ao vermelho brilhante das décadas mais recentes, respeitantes a temperaturas acentuadamente quentes.

Ed Hawkins, um cientista climático da Universidade de Reading, no Reino Unido, disse hoje que já foram vendidas mais de cem gravatas. A iniciativa, que usou o hashtag #MetsUnite nas redes sociais, foi concebida por Jeff Berardelli, um meteorologista na estação CBS12, do Estado da Florida.

Lusa