Bashar al-Assad diz que negociações com os EUA são "perda de tempo"

"O diálogo e as negociações com os oponentes, e não apenas com os oponentes, muitas vezes dão resultados, mas desde as primeiras negociações com os Estados Unidos da América, em 1974, nunca houve qualquer resultado", disse o Presidente sírio, num excerto da entrevista que foi divulgado hoje pela NTV.

Bashar al-Assad defendeu que os governos dos Estados têm as "mãos atadas para negociar", uma vez que são reféns das grandes empresas, do petróleo e das armas, e dos meios de comunicação social.

"Eles podem dizer o que se quer ouvir, mas fazem exatamente o oposto. A situação está a piorar, e Trump é um exemplo claro. Neste momento debater com os americanos é uma perda de tempo. Nós não vamos falar com os americanos pelo simples facto do que eles são ", disse Al-Assad.

Lusa