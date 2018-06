Condutora do carro autónomo da Uber estava a ver o "The Voice" momentos antes do acidente mortal

De acordo com o The Arizona Republic, o relatório de mais de 300 páginas refere que a condutora, de 44 anos, estava a ver um programa do concurso "The Voice".

A polícia acedeu ao registos e descobriu que o streaming terminou um minuto antes do acidente, que ocorreu às 22h00 de 18 março deste ano, nos subúrbios de Phoenix, no estado do Arizona.

A vítima mortal do atropelamento é uma mulher de 49 anos que atravessava a rua, com uma bicicleta pela mão. Este foi o primeiro acidente fatal a envolver um carro autónomo. A condutora pode vir a ser acusada de homicídio por negligência.

As autoridades de Tempe revelaram na altura que o veículo estava em modo autónomo, com um operador atrás do volante, quando a mulher foi atingida. Segundo a agência Reuters, a mulher estava a atravessar a estrada fora da passadeira. A mulher morreu no hospital, devido à extensão dos ferimentos.

Através do Twitter, a Uber garantiu total cooperação com a investigação. A empresa norte-americana tem estado a testar veículos sem condutor em Tempe e em Phoenix.