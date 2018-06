Coreias discutem hoje reunião de famílias dividadas pela guerra

Ahn Young-joon

As conversações surgem no momento em que as duas coreias procuram reforçar passos na reconciliação diplomática após a cimeira entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jung-un, ter dado um forte impulso na resolução da desnuclearização da Coreia do Norte.

O ministro da Unificação da Coreia do Sul disse que o encontro vai discutir formas de materializar compromissos que resultaram da cimeira entre o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e Kim Jong-un.

As duas cimeiras entre os dois líderes abriram vários canais de comunicação com vista à paz entre as duas coreias, incluindo conversações militares para reduzir a tensão na fronteira e reuniões para criar uma participação desportiva conjunta nos próximos Jogos Asiáticos agendados para a Indonésia.

