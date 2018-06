Defesa pede ao Supremo Tribunal do Brasil prisão domiciliária para Lula da Silva

O pedido foi feito ao Supremo Tribunal Federal (STF), onde os advogados de defesa reforçaram a pretensão de que seja suspensa da execução da pena de 12 anos e um mês de prisão, num caso que envolve um apartamento de luxo na cidade brasileira do Guarujá, que teria sido dado a Lula da Silva como suborno pela construtora OAS, em troca de vantagens em contratos com a petrolífera estatal Petrobras.

Caso o STF não interceda, na terça-feira, a favor da suspensão da prisão, os advogados sugeriram ao tribunal outras medidas cautelares, como a possibilidade de cumprir a sentença em prisão domiciliária.

O STF marcou para a próxima terça-feira o julgamento de um pedido da defesa do antigo Presidente brasileiro.Se o recurso for aceite pelos juízes, o antigo chefe de Estado brasileiro poderá aguardar em liberdade enquanto outros recursos deste processo são julgados nas instâncias superiores.

A defesa pediu ainda suspensão da inelegibilidade de Lula da Silva para concorrer às eleições presidenciais, como consta da condenação na segunda instância da Justiça do país.Lula da Silva lidera todas as sondagens para as próximas presidenciais do Brasil, que decorrem em outubro.

