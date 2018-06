"Há 239 crianças que foram separadas das famílias a viver em centros de acolhimento em Nova Iorque"

A visita surge 12 horas depois da Spectrum News ter divulgado imagens de cinco meninas hispânicas a serem levadas, de madrugada, para um centro de acolhimento em Harlem, Manhatan.

Bill de Balsio explicou aos jornalistas que já passaram pelos centros Cayuga cerca de 350 crianças desde o início da tolerência zero, decretada por Donald Trump em abril de 2018.

De acordo com os serviços sociais do Cayuga Center, as crianças precisam de acompanhamento psicológico e cuidados médicos. Algumas chegaram com piolhos, varicela, e picadas de insetos.



O mayor de Nova Iorque mostrou-se disponível para ajudar com apoio médico e logístico e deixou um recado à administração Trump: "Acabem com esta política defeituosa e desumana".