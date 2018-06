Mayors impedidos de visitar instalações onde estão detidos imigrantes ilegais, no Texas

O grupo juntou autarcas democratas (como Eric Garcetti de Los Angeles, Bill de Balsio de Nova Iorque e Stephen Benjamin de Columbia) e republicanos (Dee Margo Republicano de El Paso e Bryan Barnett de Rochester Hills).

No final deram uma conferência de imprensa conjunta em que exigiram à administração Trump que volte a juntar as famílias que a política de imigração "Tolerância Zero" separou.