Morales exige respeito pelas crianças da Guatemala detidas nos Estados Unidos

"Embora seja verdade que existem limitações, exigimos que todos, inclusive os Estados Unidos, respeitem os direitos humanos das nossas crianças", disse o presidente.

Jimmy Morales lembrou que em abril de 2016 visitou vários abrigos nos Estados Unidos para verificar a maneira como as crianças eram tratadas. "Não é de agora que se exige respeito", disse, acrescentando que sua ministra das Relações Exteriores, Sandra Jovel, que está a viajar parar Washington, tem instruções para "lutar pelos direitos dos seus cidadãos".

O Ministério das Relações Exteriores informou hoje que Jovel instruiu o consulado guatemalteco em Maryland para verificar imediatamente a situação das crianças imigrantes naquele local, depois de relatos da existência de menores de idade que sofrem maus-tratos.

Morales considerou que a política de "Tolerância Zero", promovida pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que separava numerosas famílias indocumentadas, "não é a solução".

"Nos Estados Unidos, o que pode resolver, e já o sugerimos diplomaticamente, é uma reforma migratória integral, não apenas para os guatemaltecos, mas para todos", salientou.

O Presidente Jimmy Morales também lembrou que, desde que assumiu o cargo, em janeiro de 2016, fez vários pedidos de um Estatuto Temporário de Proteção (Temporary Protected Status) para os guatemaltecos, mas que os pedidos não foram bem acolhidos pela Casa Branca.

No contexto da política de "Tolerância Zero", de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, 465 crianças guatemaltecas foram separadas das suas famílias e esse número faz parte das 5.995 crianças migrantes desacompanhadas que foram detetados em mais de uma dúzia de abrigos nos Estados Unidos.

