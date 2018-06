Sete jovens lesados em 135 mil euros em burlas telefónicas em Macau

De acordo com a publicação, a Polícia Judiciária (PJ) informou estar a investigar o caso na quinta-feira, durante uma conferência de imprensa realizada em conjunto com a Autoridade Monetária de Macau.

O porta-voz da PJ, Leng Kam Lon, indicou que entre as vítimas, com idades entre os 18 e os 24 anos, encontram-se três estudantes universitários e um aluno do ensino secundário.

O esquema usado é recorrente, com os burlões a fazerem-se passar por autoridades do interior da China ou por funcionários de uma empresa de entregas.

Segundo o porta-voz, citado pelo jornal, os jovens foram então instruídos a transferir dinheiro em determinadas lojas de telecomunicações em Macau.

Em março, uma série de casos de burlas telefónicas resultou em prejuízos equivalentes a 41,6 mil euros, disse na época à Lusa fonte da PJ do território.

À data, haviam sido registados 452 casos de burlas telefónicas desde o início do ano.

Lusa