"Vários mortos" em explosão em comício de apoio ao novo primeiro-ministro na Etiópia

De acordo com as informações divulgadas pela Associated Press, que cita fontes locais, várias ambulâncias estão no local, em Meskel Square, na capital, Addis Abeba, onde primeiro-ministro Abiy Ahmed estava a ser ouvido por milhares de apoiantes.

A explosão ocorreu pouco depois do político ter terminado o seu discurso, encontrando-se na altura a acenar para a multidão.

Abiy Ahmed, 42 anos, assumiu o cargo em abril e rapidamente surpreendeu o segundo país mais populoso de África ao anunciar uma onda de reformas políticas e económicas.

Lusa