Declarado estado de emergência na Califórnia devido a incêndio fora de controlo

Jerry Brown declarou o estado de emergência em Lake para facilitar as tarefas de extinção das chamas para os 237 bombeiros, com apoio de 32 veículos, dois helicópteros e seis aviões de combate a fogos.

O incêndio, a norte da conhecida região vitivinícola de Napa, assolado no ano passado por fogos que destruíram mais de 150 edifícios, eclodiu no sábado, destruiu já outros 22 e ameaça 600 estruturas.

Realçando que as causas não estão apuradas, o comandante do batalhão do Departamento Florestal e de Proteção Contra Incêndios da Califórnia, Jonathan Cox, lamentou que tenha chegado "novamente a temporada de fogos".

No ano passado, os incêndios na Califórnia provocaram 46 mortos, consumiram cerca de 559.000 hectares e destruíram 10.800 estruturas.

Lusa