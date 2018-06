Divulgação dos resultados oficiais das eleições turcas adiada uma semana

Sadi Guven referiu que estão contados "quase 100 por cento" dos votos. Os boletins dos votantes que estão fora do país e concentrados em 41 assembleias de voto ainda estão a ser processados.

O chefe da YSK disse que cerca de 50 milhões de votos foram colocados nas urnas, dos quais 26 milhões favoráveis a Erdogan.

A confirmação dos resultados estava inicialmente prevista para 29 de junho, mas a divulgação foi adiada pelo facto de a maioria simples obtida por Erdogan nas presidenciais implica a anulação da segunda volta.

Os resultados não oficiais indicam que Erdogan venceu o escrutínio com 52,6% dos votos, e vai passar a dirigir o país com poderes substancialmente reforçados.

As reações à confirmação da vitória de Erdogan, no poder na Turquia desde 2003, primeiro como primeiro-ministro, e a partir de 2014 como chefe de Estado, continuam a surgir de diversas capitais.

O Presidente russo Vladimir Putin felicitou hoje o seu homólogo turco pela sua reeleição, que na sua perspetiva testemunha a "grande autoridade política" do chefe de Estado turco, um aliado de Moscovo.

Após ter enviado esta manhã um telegrama de felicitações, Putin manteve uma conversa telefónica com o seu homólogo para o "felicitar pela sua vitória" e insistir na "manutenção de uma estreita cooperação" sobre a questão da Síria, indicou o Kremlin em comunicado.

Em Teerão, o Presidente Hassan Rohani enviou as suas "felicitações mais sinceras" e pugnou por um "maior desenvolvimento" das relações bilaterais na base "dos sólidos laços históricos, culturais, religiosos, das relações de boa vizinhança, do respeito mútuo e dos interesses comuns" entre os dois países.

A China também saudou Erdogan e "respeita a escolha do povo turco", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, enquanto o Presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, assegurou que o seu país "concede uma grande importância à sua amizade com a Turquia e permanece empenhada no desenvolvimento de boas e firmes relações" entre os dois países. "Continuaremos a ser um parceiro fiável da Turquia", acrescentou.

"Estou convencido que vai continuar a dirigir a Turquia para o bem-estar do povo turco, mas que no plano internacional também vai prosseguir a luta pelos direitos dos que estão deles privados", escrever por sua vez Bakir Izetbegovic, membro muçulmano da presidência tripartida da Bósnia-Herzegovina.

"É precisamente por isso que a vossa vitória é celebrada não apenas na Turquia mas através do mundo muçulmano", assinalou ainda a Erdogan, que no final de maio participou em Sarajevo num grande comício eleitoral para os turcos da diáspora, a única deslocação que efetuou ao exterior durante a campanha.

"Espero que após esta vitória eleitoral ele [Erdogan] esteja menos nervoso", limitou-se a responder aos jornalistas do chefe da diplomacia da Grécia, Nikos Kotzias.

Na semana passada, Kotzias declarou que Erdogan "deveria demonstrar mais flexibilidade e intenção de resolver os problemas, numa alusão à detenção desde março de dois soldados gregos em Edirne, perto da fronteira comum.

O secretário geral da NATO, Jens Stoltenberg também felicitou Recep Tayyip Erdogan, e recordou os "valores fundamentais" em que assenta a Aliança, da qual a Turquia é Estado-membro: "democracia e Estado de direito".

A reação mais dissonante surgiu pela voz da ministra dos Negócios Estrangeiros da Suécia, Margot Wallstrom, ao considerar que a Turquia "não está em posição de dar aos outros países lições de democracia, quando o chefe da oposição [referência ao líder curdo Selahattin Demirtas] está há muito tempo na prisão".

"A questão curda e os desenvolvimentos económicos da Turquia são desafios graves. Estamos inquietos pela forma como a Turquia evoluiu recentemente", assinalou Wallstrom.

Ainda esta manhã, os chefes dos governos húngaro e búlgaro, Viktor Orban e Boiko Borissov, foram os primeiros dirigentes de Estados-membros da União Europeia (UE) a dirigir uma mensagem de felicitações a Erdogan.

Borissov informou o Presidente turco que apelou à UE, no decurso da míni cimeira de Bruxelas no domingo sobre as migrações, para fornecer à Turquia todo o dinheiro previsto no pacto UE-Turquia para controlar a imigração.

Lusa