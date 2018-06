"Eu importo-me": celebridades respondem a Melania Trump

A polémica surgiu numa altura em que a administração Trump estava a ser duramente criticada pela separação de crianças imigrantes dos pais. Desde que Melania Trump usou o casaco, outras pessoas trouxeram alternativas e respostas.

A mulher do músico Eddie Vedder, Jill Vedder, envergou a frase "Sim, todos nós nos importamos, porque é que tu não?". A fotografia foi tirada durante um concerto dos Pearl Jam e divulgada nas redes sociais.

A atriz Jenna Ortega usou um casaco verde com as palavras "Eu importo-me e tu também deverias", num evento da Disney, na sexta-feira. Segundo a BBC, a atriz de 15 anos usou a peça de roupa para mostrar que se preocupava com a situação das crianças migrantes.

A atriz Budy Philips publicou uma fotografia no Instagram, na qual mostrava uma t-shirt feita por ela própria, com o slogan "Eu importo-me, e tu?". A atriz de 39 anos defendeu ainda na publicação que "não se importar é super mau assim que se ultrapassa os 12 anos".

O músico Michael Franti também fez a sua própria t-shirt, na qual escreveu "Eu realmente importo-me".

A congressista pelo Estado norte-americano do Nevada, Dina Titus, recorreu ao Twitter para mostrar um papel colado às suas costas, no qual se pode ler "Eu importo-me".



Mas não foram só celebridades que responderam a Melania Trump.

De acordo com a emissora britânica, uma empresa norte-americana da indústria da moda lançou a sua própria criação. O casaco custa 98 dólares (cerca de 84 euros) e as receitas revertem a favor dos refugiados e do Centro de Imigrantes para a Educação e Serviços Legais, no Texas.

No domingo, os Estados Unidos da América anunciaram que tinham reunido com as suas famílias 522 crianças imigrantes, que tinham sido separadas depois depois de atravessarem a fronteira com o México.