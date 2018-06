Trump arrasa restaurante que expulsou a sua assessora de imprensa

Trump escreveu que o restaurante The Red Hen em Lexington, Virgínia, se devia "concentrar mais em limpar os seus toldos, portas e janelas (que precisam muito de uma pintura) imundos em vez de recusar servir uma pessoa boa como Sarah Huckabee Sanders".

Trump, um assumido misófobo (pessoa com medo patológico de contacto com a sujidade e os germes), excreveu ainda que "se um restaurante está sujo por fora, está sujo por dentro" e afirmou preferir as cadeias de fast-food porque confia mais nesses restaurantes.

As imagens do restaurante, a três horas de carro de Washington, não revelam falta de manutenção, mostrando toldos verdes limpos e portas com acabamentos brancos.

Sanders disse no Twitter que foi convidada a sair pela dona do restaurante, na passada sexta-feira, porque trabalhava para Trump, declarando que tinha saído de forma "polida".

A co-proprietária do restaurante, Stephanie Wilkinson, não respondeu esta segunda-feira aos pedidos para comentar o caso, mas disse ao The Washington Post que os seus motivos para expulsar Sanders tinham a ver com a preocupação dos empregados, que eram homossexuais e sabiam que Sanders defendia a intenção de Trump impedir as pessoas transgénero de servirem no exército.

Na passada semana, foi a secretária da Segurança Interna norte-americana que enfrentou problemas num restaurante. Kirstjen Nielsen foi vaiada enquanto jantava num restaurante mexicano em Washington.

Ativistas e clientes gritaram palavras de ordem contra a política de imigração dos Estados Unidos da América.

Com Lusa