Ainda há esperança de encontrar 12 jovens desaparecidos desde sábado numa gruta na Tailândia

O vice-primeiro ministro, Prawit Wongsuwon, disse também hoje que as autoridades estão otimistas. "Mesmo que não tenham comida, têm agua para beber", disse.

A preocupação com a segurança dos desaparecidos aumentou no terceiro dia de buscas.

As autoridades começaram a procurar o grupo no sábado à noite. Devido às características da gruta e às condições climatéricas, com chuva forte, foi chamada ao local uma equipa de mergulhadores, na segunda-feira.

No local, estão 17 membros da marinha, que inclui mergulhadores e drones subaquáticos.

Os pais dos jovens desaparecidos têm acompanhado os trabalhos. Aguardam notícias no exterior da gruta, tal como três companheiros de equipa que não participaram na visita.

"Precisamos encontrar as crianças hoje. Temos esperança de que elas estejam em algum lugar", disse o governador da província, Narongsak Osottanakorn, à Reuters.

A Tailândia encontra-se agora na estação das chuva, altura em que as grutas podem inundar.

A gruta onde desapareceram os jovens costuma fechar a partir de julho, sempre que chove muito, uma vez que a subida das águas pode chegar aos 5 metros.