Há calor vulcânico debaixo da Antártida

Numa expedição à Antárdida em 2014 liderada por cientistas ingleses para investigar o degelo, o oceanógrafo norte-americano Brice Loose acabou por descobrir um gás que não estava à espera.

"Fomos para compreender melhor o papel do oceano na fusão da camada de gelo. Eu testava a água com cinco gases nobres, incluindo hélio e xénon. Uso estes gases nobres para seguir o rasto do degelo. Hélio-3 é um gás que indica vulcanismo e é um dos que obtemos com este método", explicou o cientista à Phys.org.

"Nós não estávamos à procura de vulcanismo. Quando comecámos a detetar altas concentrações de hélio-3 pensámos que havia erros de dados", contou.

"Quando se deteta hélio-3 é como uma impressão digital de vulcanismo. E nós encontrámos em relativa abundância na camada da ilha Pine", como explicam os cientistas no estudo publicado na revista Nature.

A palataforma de gelo da Antártida Ocidental está por cima de uma falha vulcânica mas não tem havido provas de atividade de magma. A última vez que se sabe de tal atividade data de 2200 anos atrás.

"A fonte do calor vulcânico foi detetada por baixo do glaciar que está a derreter mais depressa na Antártida, o glaciar da ilha Pine".

Será que significa que as alterações climáticas não influenciam o degelo?



Não, afirma Brice Loose. "A alteração climática está a causar a maior parte do degelo do glaciar que temos observado. Ainda não ficou determinado qual o efeito desta fonte de calor agora descoberta, porque não sabemos como esse calor é distribuído por baixo da camada de gelo", explicou o cientistas.

Outros estudos têm mostrado que a fusão do gelo provocada pelo aquecimento global tem reduzido o tamanho e o peso do glaciar, o que reduz a pressão sobre o manto da Terra permitindo escapar mais calor vulcânico e aquecendo a água do oceano.

"Prever o ritmo da subida do nível do mar vai ser de extrema importância para a ciência durante os próximos 100 anos e nós já estamos a fazê-lo, estamos a monitorizar estes glaciares", afirmou Brice Loose.