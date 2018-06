Nova explosão no vulcão Kilaeua causa sismo de 5,2 na escala de Richter

O terremoto ocorreu às 17:02 locais, 04:02 em Lisboa, a 800 metros de profundidade.

"Este tremor foi associado a uma pequena explosão e a queda de rochas (...) da cratera Halemaumau. Apenas emissões muito fracas foram observadas em níveis baixos acima da cratera", relatou o USGS.

As autoridades alertaram há duas semanas que a cratera Halemaumau, localizada no cume do vulcão, estava em vias de colapsar.

O vulcão Kilauea entrou em erupção no passado dia 3 de maio, obrigando à retirada de mais de duas mil pessoas de zonas onde a lava começou a ser expelida por fissuras no solo.

1 / 24 Terray Sylvester 2 / 24 Terray Sylvester 3 / 24 Terray Sylvester 4 / 24 Terray Sylvester 5 / 24 Terray Sylvester 6 / 24 Terray Sylvester 7 / 24 Terray Sylvester 8 / 24 Terray Sylvester 9 / 24 Terray Sylvester 10 / 24 Terray Sylvester 11 / 24 Terray Sylvester 12 / 24 Terray Sylvester 13 / 24 Terray Sylvester 14 / 24 Terray Sylvester 15 / 24 Terray Sylvester 16 / 24 Terray Sylvester 17 / 24 Terray Sylvester 18 / 24 Terray Sylvester 19 / 24 Terray Sylvester 20 / 24 Terray Sylvester 21 / 24 Terray Sylvester 22 / 24 Terray Sylvester 23 / 24 Handout . 24 / 24 Terray Sylvester

Ao nível do turismo, uma das maiores indústrias locais, a ilha já perdeu três milhões de euros correspondentes aos meses de maio, junho e julho, com a grande maioria dos cruzeiros a cancelar estadias devido à erupção.

O vulcão Kilauea situa-se no sudeste da Grande Ilha do Havai, onde vivem cerca de 185 mil pessoas. Entrou em erupção em 3 de maio e desde então já foram registadas mais de 20 fissuras que estão a expelir lava.

Lusa