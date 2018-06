Supremo Tribunal dos EUA dá aval a decreto anti-imigração, Trump diz "Uau!"

A decisão foi tomada pela maioria de cinco juízes contra quatro. Impede a entrada em território norte-americano aos viajantes provenientes de 6 países de maioria muçulmana: Irão, Líbia, Síria, Somália, Iémen, Coreia no Norte e Venezuela.

Esta é a terceira versão do decreto presidencial muito controverso que se arrasta praticamente desde a tomada de posse de Donald Trump..

Trump diz "Uau!"

A reação do Presidente dos EUA foi quase imediata. No Twitter Trump escreveu: "Supremo Tribunal valida proibição de viajar de Trump. Uau!".

Avanços e recuos há 1 ano e meio

Sete dias depois de tomar posse, a 27 de janeiro, Donald Trump assinou um decreto presidencial - que apanhou o mundo de surpresa - impondo um bloqueio de 90 dias à entrada de viajantes de sete países de maioria muçulmana e um bloqueio de 120 dias à entrada de todos os refugiados.

A medida lançou o caos em muitos aeroportos internacionais dos Estados Unidos, com detenções a alguns viajantes e com os agentes de segurança a mostrarem dúvidas quanto à forma como poderiam aplicar o bloqueio. Os norte-americanos organizaram protestos um pouco por todo o país, contestando uma medida considerada discriminatória contra os muçulmanos e atentatória contra os valores norte-americanos de acolhimento de migrantes. Trump disse que o decreto visava impedir a entrada de terroristas nos Estados Unidos.

O decreto foi rapidamente bloqueado em tribunal, tal como uma versão modificada apresentada em março, que retirava o Iraque da anterior lista de países.

Uma terceira versão do bloqueio, que acrescentava à lista os cidadãos da Coreia do Norte e alguns elementos ligados ao governo venezuelano, deveria ter entrado em vigor em meados do mês passado. Mais uma vez os tribunais bloquearam a medida: a entrada de refugiados é retomada, exceto para 11 países de "alto risco", a maior parte dos quais de maioria muçulmana. O número acabou por ser revisto em baixa para seis países.