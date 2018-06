Gripe já causou 608 mortes no Brasil este ano

No mesmo período foram registados 3.558 casos graves de gripe, enquanto nos seis primeiros meses do ano passado foram diagnosticados 1.459 casos, de que resultaram 237 mortes.

Os dados indicam que apenas o H1N1, um dos subtipos mais perigosos dos vírus causadores da gripe, foi responsável por 66% destas mortes registadas no território brasileiro.

"Do total, 2.124 casos e 399 óbitos foram por H1N1", lê-se no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde brasileiro. "Em relação ao vírus H3N2, foram registados 728 casos e 102 óbitos. Além disso, foram 296 registos de influenza [gripe] B, com 40 óbitos e os outros 410 de influenza A não subtipado, com 67 óbitos", adianta-se no mesmo documento.

Segundo o órgão de saúde, a maior parte das mortes ocorreu em pessoas com outras doenças que aumentam o risco de complicações do vírus.

Das 608 pessoas que morreram afetadas pelo vírus da gripe, 448 (73,7%) apresentaram, pelo menos, um fator de risco para complicação, com destaque para adultos maiores de 60 anos afetados por doenças do coração, diabetes 'mellitus' e pneumonias.

A taxa de mortalidade por gripe no Brasil está em 0,29% para cada 100.000 habitantes, segundo o Ministério da Saúde.

Lusa