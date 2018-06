Mercado mundial de opiáceos atingiu recorde histórico, alerta ONU

Além da produção de heroína vendida nas ruas, os opiáceos que estão a ser produzidos sob rótulo farmacêutico de forma ilegal são responsáveis por 76% de todas as mortes relacionadas com o consumo de opiáceos no mundo todo.

O relatório foca-se em especial na epidemia de fentanyl na América do Norte onde, apenas em 2016, foram apreendidas 87 toneladas de opiáceos farmacêuticos.

A maioria das pessoas que usam drogas são homens, contudo, as mulheres têm padrões específicos, segundo o estudo. Apesar de começarem a consumir mais tarde que os homens, depois de iniciarem tendem a aumentar a taxa de consumo de álcool, cannabis, cocaína e opioides, mais rapidamente que os homens e a desenvolver desordens mais frequentes.

Nos anos de 2016 e 2017, a produção global deste tipo de produtos aumentou 65%, a estimativa mais alta desde que este departamento das Nações Unidas começou a registar as tendências de produção de droga, há 20 anos.

As mortes causadas diretamente pelo uso de drogas aumentaram em 60% entre 2000 e 2015. As pessoas com mais de 50 anos representam 27% dessas mortes em 2000, no entanto, em 2015 esse valor aumentou para 39%.