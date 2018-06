Nave espacial japonesa perto de asteroide para estudar formação do sistema solar

Após mais de três anos em viagem, a nave Hayabusa2 estabilizou-se às 09:35 locais (01:35 em Lisboa), a 20 quilómetros do asteroide Ryugu, localizado a cerca de 280 milhões de quilómetros da Terra, anunciou a agência espacial japonesa (JAXA).

À semelhança da primeira missão Hayabusa, realizada no asteroide Itokawa, o objetivo é analisar a poeira do corpo celeste rochoso - que apresenta carbono e água - e tentar compreender que materiais orgânicos estavam presentes na origem do sistema solar

De acordo com a agência nipónica, esta análise servirá "para melhor compreender a formação do sistema solar e o surgimento da vida na Terra".

O regresso desta nave espacial à Terra está previsto para 2020.

Hayabusa2 deixará no Ryugu um robô denominado Minerva2 e um analisador autónomo denominado Mascot, concebido pelo centro francês de estudos espaciais (CNES) e o seu homólogo alemão (DLR).

Lusa