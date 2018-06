Putin vai reunir-se hoje com conselheiro para a segurança nacional dos EUA

"O Presidente vai receber Bolton no Kremlin", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

Putin e Bolton vão falar sobre "os principais problemas internacionais", assim como "o lamentável estado das relações bilaterais", precisou.



Além de um encontro previsto, também hoje, com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, John Bolton deverá reunir-se com responsáveis do conselho de segurança russo e com o conselheiro do Kremlin para as questões internacionais, Iuri Ushakov, disse também.



A ida de Bolton a Moscovo foi anunciada pela Casa Branca como uma visita de preparação de uma possível cimeira entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e Vladimir Putin, em Viena ou Helsínquia em julho.

Lusa