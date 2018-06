Bolsonaro e Marina Silva lideram escolha dos brasileiros em presidênciais sem Lula

A sondagem indicou que num cenário sem a candidatura do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atualmente preso por envolvimento em escândalos de corrupção, Jair Bolsonaro teria 17% das intenções de voto e Marina Silva 13%.

Ambos aparecem empatados tecnicamente já que a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Neste mesmo cenário Bolsonaro e Marina são seguidos por Ciro Gomes (8%) e Geraldo Alckmin (6%), Álvaro Dias (3%), Fernando Collor de Mello e Fernando Haddad (ambos com 2%). O gerente-executivo de Pesquisas da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Renato da Fonseca, frisou que há no Brasil a expectativa de um elevado número de votos brancos e nulos no escrutínio.

Na pergunta em quem votaria se o ex-Presidente Lula da Silva não puder participar nas eleições, os votos brancos e nulos alcançam 33%.

Segundo Renato Fonseca, o resultado mostra que "os eleitores estão desapontados com os candidatos, especialmente por causa das denúncias de corrupção".

No entanto, o analista lembrou que "as candidaturas à Presidência da República [do Brasil] ainda não estão oficialmente definidas. Os cenários testados foram construídos com base nos prováveis nomes para a disputa, citados na 'media' e ou informados pelos partidos políticos".

Se Lula da Silva puder registar sua candidatura ele fica em primeiro lugar, com 33% de intenções de votos, seguindo-se Jair Bolsonaro (15%), Marina Silva (7%), Ciro Gomes e Geraldo Alckmin (ambos com 4%).

A pesquisa CNI Ibope também avaliou o desempenho do atual governo brasileiro, liderado pelo Presidente Michel Temer.

Os dados mostram que o Governo Temer é considerado ruim ou péssimo por 79% dos brasileiros, regular por 16% e bom por apenas 4%, o restante das pessoas entrevistadas (1%) não soube responder.

A pesquisa CNI indicou que o número de pessoas que avalia o Governo brasileiro como ruim ou péssimo subiu de 72% em março para 79% em junho. Foi a pior avaliação desde o início do mandato de Temer, que chegou ao poder após a destituição de Dilma Rousseff, em 2016.

A amostra da pesquisa CNI-Ibope foram 2 mil pessoas, distribuídas por 128 municípios, entre os dias 21 a 24 de junho.

Lusa