Governo chinês impõe limite ao salário de atores

Os salários dos atores que participem em filmes ou programas de televisão não poderá ultrapassar os 40% do orçamento total da produção. Já os protagonistas não poderão receber mais do que 70% do valor reservado para o elenco.

Para o executivo chinês, a cultura de "adoração ao dinheiro" tem danificado a indústria do cinema e da televisão, motivando a fuga ao fisco. Algo que levou a Administração Tributária do Estado a lançar uma investigação ao valor que ganham as celebridades e aos seus contratos.

Segundo a BBC, a polémica terá começado em maio, depois de duas publicações do famoso apresentador Cui Yongyuan na rede social Weibo.

Na primeira, dizia que Fan Bingbing, uma das atrizes chinesas de mais sucesso na atualidade, teria assinado um contrato de 1,3 milhões de euros. Numa segunda publicação, alegou que muitas celebridades assinam dois contratos – uma prática conhecida como "yin e yang" - reportando apenas o contrato de menor valor às finanças, de forma a "fugirem aos impostos".

A equipa da atriz já negou a situação, avisando mesmo o apresentador que poderia vir a ser processado por publicar o contrato da atriz e implicar o seu envolvimento em atividades ilegais.

Esta não é a primeira vez que as autoridades chinesas se pronunciam sobre cinema. Em 2017, o Governo aprovou várias regras para regular o conteúdo televisivo e pediu que este servisse para "melhorar o gosto cultural" e "fortalecer a civilização espiritual".