John Kelly está prestes a sair da Casa Branca

Este diário nova-iorquino, que cita fontes conhecedoras do assunto, garantiu que, se bem que a decisão final sobre a saída de Kelly ainda não foi ainda tomada, é provável que saia do cargo nos próximos dias ou em julho.

Kelly, um general reformado, entrou na Casa Branca há quase um ano, com a missão de pôr ordem na agenda presidencial e terminar com as lutas internas que caracterizavam a equipa de Donald Trump.

Segundo o periódico, Trump tem realizado consultas com os assessores nas últimas semanas sobre quem poderia suceder a Kelly, que antes de ir chefiar o gabinete presidencial era o secretário da Segurança Nacional. Ainda segundo o título, os candidatos mais prováveis são o chefe de gabinete do vice-presidente Mike Pence, Nick Ayers, e o diretor do gabinete de Gestão e Orçamento, Mick Mulvaney.

Algumas fontes disseram ao diário que Kelly até podia sair da Casa Branca esta mesma semana ou logo a seguir à viagem à Europa que Trump vai fazer em meados de julho. Kelly, de 68 anos, tomou posse do cargo em 31 de julho último, em substituição de Reince Priebus, mas está ligado à equipa de Trump desde o início, desde que dirigiu a Segurança Nacional a partir de 20 de janeiro de 2017.

Lusa