Pelo menos 4 mortos em tiroteio na redação de um jornal em Washington

A Associated Press sublinhou que os órgãos de comunicação social norte-americanos referem que o tiroteio ocorreu na sala de redação do jornal.

O alerta surgiu no Twitter, depois de um estagiário do diário local ter publicado um pedido de ajuda onde referia um "atirador" no número 888 da rua Bestgate.

A cadeia de televisão norte-americana Fox News referiu que um suspeito foi já detido e revelou que fontes policiais indicam que poderá ter havido mais do que um atirador.

A polícia confirmou a existência de "um atirador ativo nas instalações do jornal", que foram evacuadas, com as autoridades a passarem revista ao prédio.

A autoridade encarregada do controlo de armas de ferro dos Estados Unidos (ATF, na sigla inglesa) publicou na rede social Twitter a confirmar "o tiroteio no jornal The Capital, em Annapolis".

Na mesma rede social, outro funcionário revelou o pânico que sentiu quando o suspeito disparou sobre os colegas, avançando que há vários mortos e que a situação é "má".

"Não há nada mais assustador do que ouvir várias pessoas serem atingidas a tiro enquanto estás debaixo da secretária e depois ouves o atirador recarregar (a arma)"

A Casa Branca fez saber que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já foi informado sobre a situação em Annapolis.

Com Lusa