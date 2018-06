Trump diz que NATO "é tão má" quanto acordo comercial com Canadá e México

Este comentário, que reforça o receio quanto a uma discussão acalorada durante a cimeira da NATO no próximo mês, foi divulgado hoje pelo sítio noticioso norte-americano Axios e confirmado por um diplomata europeu.

A afirmação sublinha que a hostilidade do chefe da Casa Branca ao multilateralismo estende-se à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), que tem sido crucial para a segurança ocidental desde a sua fundação, em 1949.

A recente cimeira do G7, no Quebeque, Canadá, já tinha sido tensa, depois da imposição por Trump de taxas sobre as importações norte-americanas de aço e alumínio provenientes dos seus principais parceiros comerciais.

A consideração de Trump foi divulgada quando a Casa Branca e o Kremlin anunciaram que Trump e o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, se vão reunir na Finlândia pouco depois da cimeira da NATO.

Esta está prevista para Bruxelas, em 11 e 12 de julho, e Trump, que entende que a Europa explora os EUA ao não gastar mais na área da Defesa, deve repetir na ocasião as suas considerações negativas sobre o assunto.

Lusa