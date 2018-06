Um espectador morto e dois feridos em acidente à margem da Volvo Ocean Race

A prova de vela, que termina no domingo, tem atraído milhares de adeptos para assistir à vitória do Dongfeng, liderado pelo francês Charles Caudrelier, ao fim de oito meses e 83 mil quilómetros.

Durante o dia de hoje, várias pessoas caíram dos barcos após uma colisão, informaram os bombeiros, que retiraram "várias pessoas da água, algumas tratadas no local por paramédicos", mas "infelizmente uma pessoa acabou por morrer".

As atividades da prova para o dia de hoje foram canceladas, sendo que a Volvo Ocean Race encerra as atividades em Scheveningen no domingo, fechando também a temporada 2017/18 da competição, que passou por Lisboa.

Lusa