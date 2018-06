Ameaças nas redes sociais antecederam ataque a jornal nos EUA que causou 5 mortos

A investigação a este incidente está a tentar determinar agora se as ameaças estão relacionadas com o suspeito do ataque, que foi detido pelas autoridades e identificado como um homem na casa dos 30 anos.

O jornal The Capital tem a sua sede perto de Washington, em Annapolis, capital do Estado norte-americano de Maryland.

O Presidente dos Estados Unidos reagiu ao tiroteio com uma mensagem dirigida às famílias, forças de segurança e socorristas.

"Os meus pensamentos e orações estão com as vítimas e suas famílias", afirmou Donald Trump, na rede social Twitter, agradecendo às autoridades de socorro e agentes da polícia que se deslocaram para o local.

As autoridades recuperaram o que acreditam ser um explosivo que estava no edifício do jornal The Capital.A Associated Press informou que os órgãos de comunicação social norte-americanos referem que o tiroteio ocorreu na sala de redação do jornal.Jornalistas do The Capital, citados pela agência de notícias Associated Press, dizem estar a ralizar a cobertura do acontecimento para assegurar a publicação numa edição que será distribuída ainda hoje.

Lusa