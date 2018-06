Atriz Susan Sarandon detida durante protesto contra política de Trump

As mulheres protestavam contra a política de "tolerância zero" do governo norte-americano responsável pela separação de milhares de famílias na fronteira com o México.

Susan Sarandon, que ganhou um Óscar em 1996 pelo seu papel em "A última caminhada" e ficou também conhecida pela sua participação no filme "Thelma e Louise", anunciou a detenção numa publicação no Twitter.

Esta não é a primeira vez que a norte-americana é detida durante um protesto. Em 1999, a atriz foi detida pelas autoridades durante uma manifestação contra a morte de um afro-americano pela polícia de Nova Iorque.

Imagens da marcha feminina mostram as mulheres a entoar frases como "nós importamo-nos", em referência ao casaco vestido pela primeira-dama Melania Trump com a frase "Eu não me importo, e tu?", durante a visita a um centro de detenção de migrantes no Texas. Muitas foram vistas ainda com cartazes com o hashtag "#FamiliesBelongTogether".

A representante democrática Pramila Jayapal, também detida hoje, descreve as polícias do governo como "cruéis". Na semana passada, Donald Trump cedeu à pressão do público norte-americano e assinou uma ordem executiva onde promete "manter as famílias juntas" nos centros de detenção.

Uma medida que muitos criticam por não se aplicar aos milhares de pais e filhos separados entre 5 de maio e 9 de junho.

Mais protestos estão marcados para sábado.