Cerca de 600 mulheres detidas no Senado dos EUA por protesto contra política migratória de Trump

As mulheres foram detidas, processadas e libertadas no local do evento. As detenções, posteriores a uma manhã de manifestações de mulheres nas ruas da capital dos EUA, foram feitas no Edifício Hart do Senado.

Entre as detidas está pelo menos uma das congressistas que participaram na manifestação, a democrata Pramila Jayapal.

"Acabam de me deter com um grupo de mais de 500 mulheres, que entraram no Edifício Hart a protestar contra as políticas de 'tolerância zero', de separação das famílias... Temos de resistir", declarou a congressista Pramila Jayapal, que disse que estava "orgulhosa" por ter sido detida.

A Casa Branca iniciou em abril as chamadas políticas de 'tolerância zero', que determinam que os imigrantes que entram irregularmente nos EUA passem a ser processados criminalmente, o que implica a sua separação dos filhos menores. Mas, na semana passada, Trump decretou o fim das separações das famílias na fronteira, devido às duras críticas recebidas.

Desde então, já foram reunidas 538 crianças com os seus pais, se bem que mais de duas mil continuem detidas e separadas dos familiares, segundo dados oficiais.

