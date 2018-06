Homem instala câmara no sapato para tirar fotos por baixo das saias das mulheres mas é traído

A notícia foi divulgada no blog do Departamento da Polícia da cidade de Madison, numa publicação que adiantou que foi o próprio homem a chegar-se à frente e a entregar-se às autoridades, reportando um "crime sexual".

O norte-americano não foi acusado de nenhum crime, pois não tinha tirado qualquer fotografia ou vídeo antes da bateria da câmara explodir.

"Quando a explosão aconteceu, ele recebeu tratamento para ferimentos ligeiros", revelou o chefe da polícia David Dexheimer, numa entrevista citada pela BBC.

Na esquadra, o homem recebeu "aconselhamento pelos seus atos" e foi depois libertado. Apesar de tudo, o blog conta que a investigação ainda está em aberto.

Tirar fotografias ou filmar por baixo das saiais sem o consentimento da pessoa em questão é um crime no Wisconsin, desde 2015. As penas podem rondar os três anos e meio de prisão e as multas chegam aos 10 mil euros (cerca de 8.6 mil euros).