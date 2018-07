Ativista política assassinada no México em dia de eleições cruciais

Flora Reséndiz González não resistiu aos ferimentos "após ter sido ferida por balas às 06:30 (12:30 em Lisboa)" na localidade de Pateo, município de Contepec, no estado de Michoacan (oeste), segundo um comunicado das autoridades judiciais.

O PT integra a coligação "Juntos Faremos História" liderada pelo candidato presidencial de esquerda Andrés Manuel López Obrador, 64 anos, que todas as sondagens indicam como o potencial vencedor do escrutínio.

Numa campanha eleitoral já definida por vários especialistas como "a mais violenta" da história do país, e de acordo com o gabinete de estudos Etellekt, pelo menos 145 políticos ou ativistas envolvidos foram assassinados no México, incluindo 48 candidatos ou pré-candidatos.

Pouco antes do anúncio deste assassinato, o presidente do Instituto eleitoral mexicano (INE), Lorenzo Córdova, tinha-se congratulado com uma jornada que decorria com "tranquilidade e sem incidentes graves".



