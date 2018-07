Cientistas captam pela primeira vez imagens do nascimento de um planeta

Thomas Henning, diretor do Instituto de Astronomia Max Planck, disse que antigamente as imagens deste género eram feitas através do telescópio Kepler, da NASA. Mas não apresentavam uma definição tão avançada quanto a do atual aparelho.

O PDS 70b é gasoso, tem um tamanho superior a Júpiter, o maior planeta do sistema solar, e temperaturas a rondar os mil graus. Este novo planeta é mais quente que Vénus, o planeta com maior temperatura média no sistema solar, cerca de 462 graus.

Os cientistas conseguiram observar o fenómeno com a ajuda do Sphere, um instrumento caça-planetas do telescópio VLT, do Observatório Europeu do Sul (ESO).

Quanto à localização, o PDS 70b encontra-se a três mil milhões de quilómetros da estrela central.