No remetente da carta vinha apenas "A sentir-se culpado", seguido da morada sem pormenores.

O chefe da polícia revelou à Associated Press o conteúdo do bilhete. "Caro Departamento da Polícia, tenho guardado esta multa comigo há mais de 40 anos. Sempre tive intenção de pagá-la. Perdoem-me se não dou muita informação sobre mim. Com respeito, Dave".

A multa de estacionamento, passada em 1974, era no valor de dois dólares. Nos dias de hoje, uma multa do mesmo género já ronda os 20 dólares.