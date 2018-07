Jovens desaparecidos em gruta na Tailândia encontrados vivos

A notícia é avançada pela agência Associated Press, que adianta que a confirmação foi feita pelo governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn. "Encontramo-los em segurança. Mas a operação ainda não terminou", disse o governador.

As buscas foram realizadas pelas autoridades tailandesas, auxiliadas por equipas de resgate norte-americanas e britânicas.

Os rapazes, de 11 a 16 anos, e o seu treinador, de 25 anos, entraram na caverna Tham Luang Nang Non depois de uma partida de futebol no sábado à tarde, mas chuvas quase constantes desde então impediram as operações de resgate.