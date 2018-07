Lopez Obrador é o novo Presidente do México

As sondagens à boca das urnas tinham dado uma vitória a Lopez Obrador, com mais de 40% dos votos.

Foram chamados às urnas cerca de 89 milhões de cidadãos para eleger o Presidente do país e outros 3 400 cargos públicos, entre eles governadores de oito estados e o chefe de Governo da capital do país.

José António Meade, candidato à Presidência do México pelo Partido Revolucionário Institucional, já reconheceu a derrota e desejou "o maior dos sucesso" a Lopez Obrador.

Anthony Vazquez

Também Donald Trump reagiu aos resultados eleitorais no Twitter. O Presidente dos Estados Unidos disse que está "ansioso por trabalhar" com ele e acrescentou que "há muito a ser feito".

O candidato da esquerda tinha já sido anunciado como o favorito. Segundo a sondagem Parametria, publicada no início de abril pela Reuters, López Obrador tinha 38% das intenções de voto.

Esta campanha eleitoral foi definida por vários especialistas como "a mais violenta" da história do país e de acordo com o gabinete de estudos Etellekt, pelo menos 145 políticos ou ativistas envolvidos foram assassinados no México, incluindo 48 candidatos ou pré-candidatos.

Ao longo do dia da votação foram registados quatro assassinatos, um deles de uma militante do Partido dos Trabalhadores (PT, oposição), pouco antes da abertura das assembleias de voto.

O mexicano anti-corrupção que quer combater a pobreza

O candidato da esquerda Lopez Obrador, disse no domingo à noite à saída do seu gabinete "que a principal promessa é não permitir a corrupção nem a impunidade". Desde o início da campanha que promete combater a corrupção e a pobreza para travar a violência no país.

"Acho que é um homem cuja qualidade principal é a tenacidade", considerou o escritor e historiador Paco Ignacio Taibo II, um amigo próximo do candidato, à agência de notícias France-Presse.

Lopez Obrador pretende lançar grandes projetos, aumentar o salário mínimo, facilitar o acesso à Internet para todos, oferecer bolsas de estudo aos estudantes e aumentar a autossuficiência alimentar do país.

Durante a campanha garantiu que vai vender o avião presidencial, que vai transformar a residência presidencial num centro cultural, que vai reduzir para metade os salários dos altos funcionários da administração e que continuará a viver no seu apartamento na capital mexicana.