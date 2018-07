Pelo menos 10 soldados nigerianos mortos e 4 desaparecidos em ataque do Boko Haram no Níger

"Temos um balanço provisório de dez mortos, quatro desaparecidos e três feridos", disse à agência noticiosa France-Presse o coronel Abdoul-Aziz Touré, porta-voz do ministério nigeriano da Defesa.

O ataque do Boko Haram foi dirigido contra "posições do exército" nigeriano em Bla Brin, uma localidade situada perto do lago Chade, a 40 quilómetros da cidade de N'Guigmi, precisou.

O último ataque atribuído ao grupo nigeriano Boko Haram remonta ao início de junho, quando três bombistas suicidas fizeram explodir os seus cintos de explosivos em diferentes locais da cidade de Diffa, a capital regional, provocando seis mortos.

Para além dos ataques do Boko Haram no sudeste, o Níger confronta-se com ataques recorrentes dos islamitas dos grupos do Sahel, no norte e oeste do país.

Lusa