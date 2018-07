Trump acredita que López Obrador o vai ajudar "com a fronteira" EUA-México

"Acho que o relacionamento será muito bom e acredito que nos vai ajudar na fronteira", disse Donald Trump, depois de falar ao telefone durante cerca de meia hora com Andrés Manuel Lopez Obrador.

Donald Trump refere que também falou com o Presidente eleito do México sobre as negociações do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA) e a possibilidade de um "acordo separado" entre ambos os países.

"Tivemos uma grande conversa, de cerca de meia hora, e falámos sobre a segurança das fronteiras, o comércio e o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, com a possibilidade de um acordo em separado, apenas entre o México e os Estados Unidos", afirmou Trump, em declarações à imprensa na Casa Branca.

Lusa