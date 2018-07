Dezasseis mortos e mais de 100.000 pessoas retiradas devido a chuvas torrenciais na China

Os mortos e desaparecidos foram registados na região autónoma de Guangxi, sul da China, onde vários edifícios ruíram, segundo a Xinhua, que cita as autoridades locais.

As equipas de resgate tiveram que usar barcos insufláveis para retirar milhares de estudantes de uma universidade nos subúrbios de Guilin, capital de Guangxi.

Outras 10.000 pessoas foram retiradas da província de Sichuan, sudoeste do país, depois de inundações ocorridas em várias cidades.

Em Changsha, capital da província de Hunan, centro do país, as águas do rio Xiang, um afluente do Yangtse, alcançaram um nível recorde de quase 40 metros de profundidade.

Tempestades e chuvas torrenciais causam todos os anos, no verão, vítimas e destroços na China, sobretudo no sul e centro do país, devido a inundações, desmoronamentos e deslizamentos de terra.

Lusa