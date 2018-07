Jovens presos na gruta da Tailândia vão receber comida e aulas de mergulho

"Vamos enviar comida extra para pelo menos quatro meses e treinar os 13 membros do grupo para mergulhar, enquanto continuam a evacuar a água" da complexa rede subterrânea, disse o capitão Anand Surawan, da marinha tailandesa, citado pelas forças armadas.

A equipa de socorristas está a inicar o resgate das 12 crianças e do seu treinador de futebol. Segundo o The Guardian, a condição de saúde dos jovens esteve a ser avaliada, numa escala de vermelho, amarelo e verde, sendo o vermelho o mais grave e o verde o mais leve. O governador de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, disse que a maioria se encontrava na categoria verde.

As equipas médicas vão continuar a avaliar a condição de saúde dos jovens e as equipas de resgate estão a decidir a melhor forma de resgatar o grupo. As opções incluem esperar que os níveis das águas desçam ou aprenderem a mergulhar e a usar o equipamento de mergulho para conseguirem sair da caverna inundada.

Nove dias depois, angústia deu lugar à esperança

Num vídeo publicado pela CNN, vê-se o momento em que os jovens são encontrados pelo mergulhador. Os jovens perguntaram quando se podiam ir embora e confirmaram que estão todos naquele local. De seguida, o mergulhador diz-lhes que "vão ter de mergulhar" para conseguirem sair dali e que "estão muitas pessoas a vir" salvá-los.

Segundo avança o The Guardian, foram mergulhadores britânicos, Rick Stanton e John Volanthen, os primeiros a ter contacto com os jovens desaparecidos. A mesma fonte acrescenta que está também a ser enviada medicação, juntamente com a comida.

Os rapazes, de 11 a 16 anos e o seu treinador entraram na caverna Tham Luang Nang Non depois de um treino de futebol no dia 23 de junho, mas as condições climatéricas com chuvas fortes quase constantes e as caraterísticas da gruta, que foram tornando a água lamacenta, foram dificultando as operações de resgate.

Os pais das crianças desaparecidas mantiveram-se no local desde o início das buscas.

As autoridades já tinham expressado, durante as operações de resgate, a esperança de que o grupo tivesse encontrado um local seco dentro da caverna e que continuassem vivos. Nas operações de busca tinham sido encontradas pegadas recentes numa zona de solo seco.

Várias centenas de socorristas, incluindo soldados norte-americanos e mergulhadores britânicos, peritos em cavernas, participaram nas operações de busca e resgate dos jovens.